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﻿馬場浮世繪——苗禮德滿意星洲司令進度

2019-05-25 列印
  另一邊廂，苗禮德昨晨也現身克蘭芝馬場，為同樣將出戰克蘭芝一哩賽的「星洲司令」督操，當馬兒由騎馬人策騎在大圈跑道慢跳一圈後，苗禮德和太太Beverly先從旁觀看一段時間，然後即場解鞍及由馬伕拉返馬房。苗禮德其後表示，對「星洲司令」狀態進度十分滿意，雖然上屆冠軍「川河尊駒」排在二檔，形勢對牠絕對有利，不過「星州司令」將全力以赴。他希望有其他對手在早段挑戰「川河尊駒」，避免讓其獨自前領，「星州司令」便有機會在直路上前挑戰，爭取冠軍。

馬場浮世繪
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