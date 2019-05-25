﻿深思熟慮——笑臉迎人望有驚喜

最初接觸日本賽馬，是讀中學時打機之時期，當初只靠日文中漢字估計其意思，後來日本派馬來港挑戰國際賽，經歷過「富士山」爆冷、「午夜博彩」的兔仔式加速後，幾年後「黃金旅程」在不可能的情況下反勝「藝高強」，最恐怖是，鞍上人騎得如此手忙腳亂都贏！其後之「愛麗數碼」、「榮進寶蹄」等多駒令人懾服，筆者對日本賽馬之神秘更着迷，抱著獵奇心態，十多年前決心學日文。



上周日筆者深感榮幸，首次擔任日本賽事直播主持，當杜滿萊贏出「唯獨愛你」後，節目上不得不提，杜滿萊之所以大受日本馬圈歡迎，皆因早幾年憑「榮進閃耀」勝出秋季天皇賞後，正當人馬於跑道上凱旋而歸之際，杜滿萊突然落馬下跪，向當天到場的日皇明仁致敬，全場掌聲雷動，此幕亦成為日本賽馬史之經典。相信杜滿萊有此舉動，除了是對日本天皇之敬重，更是和筆者一樣，心底裏熱愛日本賽馬。



本周日遮打盃有日本馬「笑臉迎人」在陣，此駒屬日本地方競馬出身，實力或略有不足，氣量則不必懷疑，望有如「勝出光采」般交出驚喜演出。



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