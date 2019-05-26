﻿勝在有方——一舖縱橫征服二班

「一舖縱橫」踏入今年循序漸進，大前仗於潘頓胯下輕取其後能勝之「威進駒」和「美麗精神」，已知屬出色頭馬。所以再出用黃俊抵銷評分加幅便能再捷，蹄下敗將「競駿天驕」和「勁有波幅」均能勝，另有「玩得好」再出提升名次，戰鬥力不斷提升。剛戰於尾場二班強組，因排外檔而早段被逼放頭，違反最佳跑法，仍能跟其後輕取港澳盃之「信心保證」跑近而得季軍，頭馬「勝得精彩」再出負重增程也差點連捷，水準值二班中上級。今次隔個多月才再出，休夠後喜見對手減弱，四歲自購馬連同外地只跑了九仗，看同父馬四五歲時表現特佳，里程尚新，且場地性能廣泛，負超輕磅力足征服二班。



「得勝駒」一月初於田草千六能在四歲精英賽跟同樣賺盡形勢之「嘉應之星」跑近，實力冠此群，近期亂跑敗不足據，轉用史卓豐可求交代。「帝豪寶寶」連場放不出才敗，不必看近績之馬，如能順放便可重現二班中上級能力。



方駿暉