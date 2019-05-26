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﻿翠絲過兩關——有錢分力求補中

2019-05-26 列印
　　早前苗禮德因不滿貝力斯策「翡翠綠」及「有錢分」的發揮，導致二人分手收場。前駒隨後相隔四周再上陣，可惜敗於排外檔及氣管有痰，而後駒收埋操夠七周才出，今次更換上與苗廄合作愉快的杜美爾，擺明力求補中，今場馬膽佳選。

　　「將才」前季尾的最後三仗奪得兩冠，上季最後四仗也獲一冠一季兩殿，看來此駒是典型季尾馬，需要多跑多操才能發揮出最佳水準。現評七十五分，正如與上季勝時一樣，今次換上田泰安執韁，應屆出擊時候了。

珊翠絲
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