﻿伊仁絮語——超班福星全力以赴

第九場四班一六○○米。「佳運來」今季轉入石廄一出即勝一役，賽前本預期是沒有步速的場合，結果並非擅放的「醒目再臨」和「總統至上」竟然無故互燒，造就「佳運來」後上輕勝。今次，全組似乎只有「幸運精選」一匹放頭馬，照理應是慢步速場合，但筆者扒逆水博再次有馬搶放而出現利追的步速，希望「佳運來」可再次成為受益者。 論能力，「佳運來」季初贏馬升三班後，早期因有部分對手仍未跑起狀態，尚有爭三甲之力，可是其後當大部分馬匹都回復作戰水準後，「佳運來」便顯得捉襟見肘了。不過話雖如此，從牠近仗在陣上展示的走勢所見，在三班或勉強，但在四班便有些微優勢。以404場次三班千六米為例，「佳運來」的名次雖不...

2019-05-26