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﻿伊仁絮語——超班福星全力以赴

2019-05-26 列印
　　第九場「好運」上仗轉入摩廄初出即上名，該役早段居中並取得遮擋，末段交出不俗的衝刺力，最終負於質素超群的「機智神駒」不足兩乘而得季軍，表現大有進展。也許剛戰在好至黏地角逐未盡適合發揮，今次「好運」與「機智神駒」同場再遇，負磅拉闊至七磅，而且前駒配搭改為潘頓，戰鬥力必有提升，絕對有力收復前失。

　　第十場「超班福星」來港後四度上陣，表現愈見進步。上仗由千六大幅增程跑二千，末段衝刺雖較為均速，但一席第四甚悅目。查此駒在紐西蘭只曾出賽三次，演出非常穩定，四歲馬應還有不少上升空間，今仗縮程跑千八，理應更為合適，續配史卓豐必有鬥志，為免帥權落入其他騎師手上，一定全力以赴。

Ian
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