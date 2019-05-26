﻿重點出擊——中華壹號贏馬可期

連同今次遮打盃大賽日，本季度尚餘十四次賽事，以往常聽見有一說法，指出馬匹若在季內還未交代，到了季末會特別有鬥志。但事實上，近年的歇暑期只得六星期左右，根本沒有甚麼季頭季尾可言，依筆者見解，我們選馬還是參考馬兒的近態及賽績吧！



第三場「中華壹號」已屆九歲高齡，並非年青力壯之輩，吸引筆者眼球的原因之一，是牠在五月十日曾試大閘，先不管走勢如何，關鍵是本身在季內拼搏不少，時近季尾仍安排試閘，可見體力充沛，保養得宜也！



值得留意，「中華壹號」跑谷草千二米誠是唯一出路，但近仗卻一再報跑中距離，容天鵬這番部署，似是旨在減分與試馬性質。查閱往績，今季此駒曾出戰四班田草千四米，事後看表現並不差，雖然賺了一點快步速，但與牠形勢相若的「及時行樂」最近也贏馬。「中華壹號」相比當時減去八分，今仗初落五班，贏馬可期。



安西教練