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﻿馬場浮世繪——金津輝煌錯配號布出操

2019-05-28 列印
　　苗禮德訓練的「金津輝煌」昨早在內圈操練時，佩戴上錯誤的馬鞍號布，受薪董事小組及後確定，「金津輝煌」當時誤戴的V225馬鞍號布，是屬於同屬苗廄的「龍城猛將」所有，而「龍城猛將」昨早於較後時間，亦是佩戴馬鞍號布操練。小組昨天已召見苗禮德，並將於明夜跑馬地賽事舉行前再研究情況。

馬場浮世繪
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