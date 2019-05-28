﻿馬場浮世繪——Hawshot售港希斯言失望

香港運動員再次在國際賽場上為港爭光！香港代表石偉雄在體操世界挑戰盃克羅地亞站，贏得男子跳馬金牌，是他自二○○九年起參加世界盃以來，首度贏得冠軍。石偉雄在其社交網站facebook發表奪金感言，指「呢一塊獎牌我等咗十年，今年終於可以拎到啦。」 在賽事的決賽中，石偉雄兩跳分別跳出十四點六六七分及十四點八分，平均得分十四點七三四分，力壓得分十四點四八四的意大利對手（Andrea Cingolani）及得分十四點二八四以色列對手（Andrey Medvedev），奪得個人首面世界盃金牌。 石偉雄在其社交網站facebook發表奪金感言，指「今次終於可以拎到世界盃冠軍，呢一塊...

2019-05-28