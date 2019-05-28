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﻿馬場浮世繪——Hawshot售港希斯言失望

2019-05-28 列印
　　繼維省打吡冠軍「超級猛男」和澳洲賽馬會打吡季軍Surely Sacred後，續有不少高質南半球馬被售來香港服役。日前澳洲有報道，現屬希斯馬房的Hawshot已經售予香港馬主，並將由蔡約翰訓練。Hawshot曾在今年二月贏出二級賽秋季錦標，以及在一級賽澳洲堅尼跑第二。希斯就坦言對失去此馬而感失望，因為他早前一心安排牠放草休戰，是想在下半年的春季嘉年華賽期的大賽中展拳腳。

　　此外，剛於本月初在黃金海岸馬場贏出千二米三級賽的Stronger，亦已被香港買家購入，運港後將由大摩訓練。

馬場浮世繪
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