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﻿馬場浮世繪——黃俊暑假負笈黃金海岸

2019-05-28 列印
　　見習騎師黃俊在港已累積了五十一場頭馬，極有機會可於下季贏滿七十場頭馬畢業，不過升格仍屬後話，黃俊已先預備好在七月中馬季結束後，即往澳洲昆士蘭省的黃金海岸，跟隨前列練馬師魏明仕學藝。黃俊表示雖過往也在澳洲學藝，但南澳跟黃金海岸環境不同，面對新環境有助改善騎功。

馬場浮世繪
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