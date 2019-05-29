﻿勝在有方——牛精大哥繼續向上

「牛精大哥」季初在四班直路賽得無威脅之季軍，當時實力只值四班下級，但其後轉到谷草千二，於五班輕勝後愈跑愈進步，大前仗可在強組氣走新勝之「健康在望」和其後贏馬之「無價寶」，確認此程威力遠比田草好。再出於不利之內疊路段放得太急，仍能氣走實力指標「皇家魅力」，其實屬出色季軍。最近雖無法威脅戰鬥力提升至夠贏三班之「非凡品味」，卻已可彈離同樣守好位之「同盟力量」和「神州俊馬」逾三乘，以後兩駒之前能贏四班中級組別計，本身也有四班中上級能力。三歲PPG找到最佳出路後處於起飛期，大馬隔兩星期再出而體重保持，今次對手比上仗弱，切入一二疊前置後，力足征服四班。



「和諧小子」不必看近績，對上五仗於不合腳法路程減分多且快，畢竟季內曾在三班田草得殿軍，落班即重返最佳路程，可作大冷腳。



方駿暉