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﻿翠絲過兩關——天祿再贏無阻力

2019-05-29 列印
　　第四場「天地人」近兩仗在潘頓胯下採取跟前策略，演出較早前更佳，回看上次贏馬一役，兩匹蹄下敗將再出均能報捷，證明賽事水準不俗。今回再戰谷草千二，並排在二檔起步，條件較上回贏馬時更佳，再下一城毫無難道，篤定再捷。

　　第六場有七匹馬曾在662場次碰頭，當日「天祿」的贏馬姿態有餘未盡。今次群駒再遇，看不出其他對手會有長足進步，「天祿」只加了區區六磅，應難構成阻力，連捷望濃。

珊翠絲
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