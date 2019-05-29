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﻿伊仁絮語——天皇巨星形勢有利

2019-05-29 列印
　　第一場「和諧小子」上季在三班曾擊退今季三捷的「開心神駒」，以及曾贏二班的「樂滿家」，反映現評分甚為着數。此駒今季十戰得兩次跑前五名，其餘均所負甚遠，但當中只曾兩戰勝程，一次受制於外檔，另一次則不良於行。今仗回降四班並排靚檔，若能早段跟前甚至自造步速，也許有驚喜表現。

　　第二場「天皇巨星」上仗終於取得久違了的頭馬，今次縮程跑一千，同場有「好甜橙」、「吉利馬王」、「首驫」及「七星拱照」等駒搶放，在步速頗快的情況下，對牠非常有利，值得捧場。

Ian
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