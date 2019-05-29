﻿重點出擊——藍海策略再追一次

今次列陣第四場的「藍海策略」，筆者曾於總場次306推介，事後檢討當時的決定錯得交關，首先該役其評分站在降班邊緣，鬥志成疑，其次只是轉入葉廄的第二戰，航哥是否掌握馬兒性能，亦是另一疑問。另一重點是一月份有很多質新分子處於升軌，看該賽前五名馬匹，「日日精彩」、「智愛」、「魅影揚飛」、「老實人」及「非凡才子」之後都能贏馬及連番上名，強組賽事毫無疑問。慶幸「藍海策略」其後的表現亦不遜色，降落四班連場負重並排劣檔，也可在谷草打疊上名，可見競爭力十足。



前仗「藍海策略」跑谷草千二強配雷神，負重磅又成為絆腳石，加上當天場地極乾快，造就形勢大利前領，而該仗前四名馬都是沿途前置兼賺極慢步速，後追馬難以發揮，再者當日的內疊屬不利路段，進一步削弱其實力，今仗若有正常際遇，破悶局可期。



安西教練