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﻿馬場浮世繪——潘明輝食頭胡打破悶局

2019-05-30 列印
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　　潘明輝自四月十日憑何廄「幸運大兄」贏馬之後，便一直守齋，但昨晚他終於成功打破悶局，憑姚廄「開心有你」食頭胡，賽後當然笑逐顏開，多謝練者姚本輝好關照！

馬場浮世繪
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