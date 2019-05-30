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﻿馬場浮世繪——黃俊晨課被撞季內缺陣

2019-05-30 列印
　　 昨早七時五十分左右，由外籍騎馬人策騎「鑽飾飛龍」大圈操練，經過烽火台對出跑道時，馬兒突然發脾氣，拋下鞍上人然後拔足狂奔，走了接近一個圈後，冷不及防撞到在跑道操練的「豪霸」，令其人仰馬翻，鞍上人見習生黃俊因而倒地，雖然他墮地後保持清醒，但為安全起見，仍立即由救護車送往醫院接受詳細檢查。黃俊在昨晚跑馬地夜賽本來有五匹座騎，全部要易配。而消息指出，黃俊全身多處有傷，目前仍在ICU，但情況穩定且沒有生命危險，今季則肯定不會再上陣。

馬場浮世繪
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