﻿莫雷拉四W包三寶

昨晚莫雷拉憑「好甜橙」、「嶺寶峯」、「好利運來」及「禾道駒」四喜臨門，為徐雨石起孖之餘，自己亦包辦三寶。至於潘頓則憑「天地人」及「精彩飛動」勝出第四口孖寶，後駒在蘇特恩盃大熱掄元。



剛周日總共贏十場的莫雷拉和潘頓，昨晚谷戰持續旺勢，莫雷拉先後勝出「好甜橙」、「嶺寶峯」、「好利運來」及「禾道駒」，其中前兩駒都是石廄馬，練者徐雨石說：「『好甜橙』今仗看似放得很急，但因為由四班落五班跑，前速當然比同場對手銳利，可惜之後要回升第四班，隨時又遇阻力，希望牠保持進步吧。『嶺寶峯』上仗跑第四名，今次由莫雷拉策騎，難明為何臨場票數冷落。至於今仗沿途走外疊仍能取勝，可能是變化地有幫助，也可能是內疊場地愈跑愈差，削弱了其他對手。」



至於潘頓昨晚憑「天地人」及「精彩飛動」包辦第四口孖寶，前駒練者何良指：「『天地人』曾經小休，所以今次出閘不算利落，同時因為仍然稚嫩，剛才出頭後顯得不知所措，要潘頓打了幾鞭提醒。由於牠目前只得三歲，尚有進步空間，因此可能會提早休息，下季再拼搏。」



而「精彩飛動」則奪得蘇特恩盃，練者方嘉伯透露：「當我接手訓練『精彩飛動』後，發現其脾氣有點古怪，如今可以贏得兩場頭馬，已算有所交代，雖然今場鞍上人潘頓發揮出色，但牠勝後加分下場要升上第三班負輕磅，到時將交由何澤堯執韁。」



另一方面，沈廄「文武傳奇」昨晚在田泰安胯下取得今季五捷，練者沈集成說：「『文武傳奇』在從化一役表現平平，但返港後狀態有改善，早前試閘亦走勢不錯。牠季內贏二千二百米時，行圈頗大汗濕，今仗則表現淡定，證明有進步，稍後我會視乎賽程如何，看看是否讓其提早放暑假。」



其餘久未贏馬的潘明輝憑「開心有你」食頭胡，練者姚本輝表示：「『開心有你』勝在忠心準繩，而且變化地合腳法，今仗能夠成功埋欄，直路衝刺又無阻擠，所以勝回一仗，不過牠年事已高，健康亦有毛病，我準備與馬主商討應否退役，稍後會有決定。」



記者：文傑、亨利