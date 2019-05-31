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﻿馬場浮世繪——沈拿傷瘉隨時可以復出

2019-05-31 列印
　　沈拿於三月三十一日的沙田賽事中，頭場騎完「 惜多福」得亞軍後，在第二場本來夥拍「競駿飛鷹」爭勝，然而前往閘廂途中，沈拿卻被「競駿飛鷹」拋下受傷，須立即退下火線，結果除錯失了在稍後場次騎「天外天」與「良才」的贏馬機會之餘，更因左腳受傷而缺陣至今。幸而經長時間養傷，沈拿終已無恙，昨日受薪董事小組亦已獲醫生證明，沈拿已可恢復策騎。

馬場浮世繪
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