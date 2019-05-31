﻿張氏理論——印度賽馬 曾經威過

英國人將賽馬帶來亞洲，於廿世紀上半段，印度的賽馬水平是全亞洲最高，比日本更強，而新加坡僅次於印度，於六十年代英國馬季歇冬時，英國大騎師都到印度客串，而當香港賽馬轉成職業賽，即有第一位英國騎師吉能來自印度，而第一位英國練馬師高士美也是來自印度。事實上八十年代多位馬會高層都是於印度出生及成長的英國人，於是到七十年代後期，方祿麟也直接由印度到港，而香港馬會之會員鐵馬牌，都是於印度製造。



而新加坡賽馬於六十年代仍比香港先進，於是英國之寶於七十年代初期已到新加坡客串而不來香港，他於新加坡技驚四座，三兩年後，才有魏德禮在冬天來港客串，掀起旋風。



香港賽馬於沙田馬場建成後才真正發展，更是一日千里，於八九十年代，英愛一流高手都爭先恐後來港歇冬客串，再不到新加坡，更不會到印度了。六十年代有新加坡騎師來港客串，到「殖民首長」贏邀請賽後，愛倫更移師香港了。



張福元