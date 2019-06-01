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﻿馬場浮世繪——勞愛德七月正式掛靴

2019-06-01 列印
  經過好幾次延期之後，現年五十七歲的南非老將勞愛德昨日終於宣布，將在七月十三日賽事完畢後正式掛靴。勞愛德表示日後將有更多時間陪伴家人，而且兒子Jaden預計在八月初便會正式出道策騎出賽，自己可以有更多時間從旁指導。目前勞愛德在澳洲昆士蘭省騎師龍虎榜上居前領位置，頭馬拋離次名位置的對手三十二場之多，所以極可能在掛靴後，仍然能夠第四度在該省封王。

馬場浮世繪
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