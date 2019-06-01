﻿馬場浮世繪——葉森打吡數據話你知

馬會將於今晚直播並受注英國葉森打吡大賽日的七場賽事，而重頭戲當然是第二百四十屆葉森打吡大賽。翻查過去十二年記錄，四屆由大熱門馬勝出，另有六屆由次熱或第三熱門勝出，不過最近兩年的冠軍「巨鷹拍翼」和「藍綠彩石」在當地賠率分別為四十和十六倍，今屆會否繼續由冷門馬抬頭，屆時自有分曉。另一方面，過去十二屆打吡盟主當中，七駒在出戰大賽前的一仗贏馬，另外五匹亦上名，此外，過去十二屆冠軍有十一駒評分為一○九分或以上，不妨作為參考。



馬場浮世繪