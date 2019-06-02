﻿頭號目標——達羅素必有所圖

第九場國際三級賽一六○○米。計「達羅素」的上名及頭馬次數，無疑沙田千八米應是最佳途程，不過同文亨利及筆者均認同，千六米也是其射程。今季此駒共跑過四次沙田千六米，季初一戰因未在狀態，另562場次二級賽接近跑平磅且有馬王「美麗傳承」在陣，撇開這兩仗不計的話，其實牠在205及485場次都有好走勢。其205場次當日遇上天雨，「達羅素」沿途居後，直路上又在馬林中逼逼夾夾而未有全力施為，最後都輕鬆跑回一席第五，只以頸位落後已盡所能的「大籐王」；至於485場次的一席第三，表面上對頭二馬沒威脅，但其實直路上有一段途程未有望空，到最後百多米一落騎功，馬兒即加速撲前，估計若有較好發揮，應有力加入戰圈。



今次「達羅素」再戰千六米，配貝力斯而同場另有三匹廄侶，表面看並非馬房主力，不過要留意蕭家軍此件紅黑綵衣今次空群而出，相信必有所圖，若因非配主帥而繼續有好頭，切勿輕視，尤其若臨場有雨而場地起變化，其威力將更大。



仲達