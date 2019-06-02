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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——手到回來降班交代

2019-06-02 列印
　　「手到回來」外地八戰得兩W，並非難出頭之馬，且只有一次不入前四名，來港後整體演出亦算準。季中於田草千二遇上偏慢步速，仍能以快末段22秒52氣走最近差點贏二班千四米之「百步穿雲」，屬水準甚高之亞軍。所以再出可在千四氣走實力指標「皇龍大將」而入位，翌戰亦能在千二以終極時速22秒19衝近其後贏千四之「精益求精」。最近除眼罩於直路賽跟跑後，上仗轉到谷草千二，起步甚快，反映狀態甚好，騎師卻不智地留後，蝕位甚多下能跟實力指標「弛曜風」和「好吉利」同到，再一次交出二班中上級水準。今次跑三班中級組別，對手大幅減弱，排檔內移，密跑下大馬體重保持，跑出水準可交代。

　　「銀紙」復出後連場見好，新勝四班中級組別的姿態有餘未盡。四歲PPG精英只跑了四仗，仍處虛分階段，上班也屬正路爭勝馬。

　　「正本雄心」上仗田草千二能彈離再出蝕位多也能取勝之「嶺寶峰」，三班中級馬在此組足可再爭Q。

方駿暉
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