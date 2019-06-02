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﻿翠絲過兩關——龍騰馬躍手到回來

2019-06-02 列印
　　第一場「龍騰馬躍」上次史卓豐亂跑一通，將一匹後上馬擺前快走，而該賽頭馬是賺盡步速的潘頓座騎「如沐春風」，賽果令人充滿遐想。上回「龍騰馬躍」突然放頭，是否真的如史卓豐所言是馬兒搶口所致，大家可以睇片求證，反正我就是不信。今次適逢騎者停賽，便即改配上回的得益者潘頓，正好是投桃報李的時候，贏馬相當應該。

　　潘明輝於剛周三終於打破頭馬荒，希望頭馬陸續有來。第四場「手到回來」在港十二戰九獲獎金，演出極其準繩，只是實力未達二班爭勝水平。今回落班作賽，換了一批對手，機會不可同日而語，只要跑出水準，有望贏得頭馬。

珊翠絲
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