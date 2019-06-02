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﻿伊仁絮語——醉醒神前仗有睇頭

2019-06-02 列印
　　第一場「高瞻遠矚」評分持續向下，雖然這匹出自「藤爵士」的三歲馬在港七戰無功，甚至連獎金也沒有，但其實近三仗的表現並不太差。由於此駒身形較單薄，今負最重磅上陣，當然會有一些影響，惟寄望質新馬不斷進步，現在身處五班，只要交出比前稍為進步的演出，經已有力爭取三甲。今次首度佩戴交叉鼻箍，排位亦佳，若早段沒有落後太多，就有機會靠均速制勝。

　　第三場「醉醒神」亦是出道至今仍未上名，不過前仗在沙田千二米交出一段頗強勁的衝刺，最終負於「大眾歡呼」、「大四喜」及「開心有你」，表現有進，上仗則受制於黏地而影響發揮。若周日的場地沒有受天雨影響，應會跑得接近。再講，何澤堯與呂健威今季合作取得十八場頭馬，騎練攜手值得看好。

Ian
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