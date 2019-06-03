﻿伊時論事——長江後浪推前浪

對於香港馬圈來說，五月二十五日可說是驚喜連連。



方嘉柏馬房的「川河尊駒」在冠軍騎師潘頓胯下成功衞冕新加坡一級賽克蘭芝一哩賽。



同日南非練馬師霍利時的兒子Luke以十七歲之齡首度攻下一級賽。他在斯高維爾策騎練馬師史奈斯Justin Snaith訓練的兩歲雌馬Miss Florida勝出Allan Roberton Championship，過程緊張刺激。雖然賽後被亞軍賽駒的幕後就末段受阻而提出抗議，但他最終仍能維持勝果，首度問鼎一級賽。



筆者早於二○一七年就曾與Luke及羅理雅的兒子Campbell進行訪問，當時這兩位小伙子已表示希望成為騎師。當然Luke的發展較Campbell順利。他在二○一八年四月策騎祖父Ormond訓練的Vivir取得從騎以來的首場頭馬，現時亦在南非見習騎師排行榜上領先。



「我要感謝母親、父親、姐姐及祖父一直以來對我的支持及鼓勵。另外，練馬師泰利亦在我策騎之路上提供很多幫助。」從騎僅是第二季的Luke說。他又指出透過過去兩季的實戰經驗，令他在陣上發揮更有信心，今次能夠在一級賽中揚威，實在喜出望外。「對於每位騎師來說，首場頭馬及一級賽冠軍都是畢生難忘的。希望未來能得到更多朋友的支持，讓我的策騎事業更上一層樓。」



南非馬季將於八月完結，又看看Luke能否順利登上冠軍見習騎師寶座。



Ian