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﻿馬場浮世繪——五倉主赴澳揀蟀明夜缺席

2019-06-04 列印
        二○一九澳洲神奇百萬周歲馬拍賣會，將由明日起，一連三日在黃金海岸舉行。葉楚航、蘇偉賢、丁冠豪、文家良和徐雨石五位倉主，已先後在過去幾天離港往澳洲，為在拍賣會入貨做好準備。而由於拍賣會在明日才開始，所以今次周三夜賽，上述五位倉主都不會在場督戰。

馬場浮世繪
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