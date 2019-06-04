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﻿馬場浮世繪——Happy Wednesday添印度風情

2019-06-04 列印
        Happy Wednesday將於明晚開始，在緊接一來的三次谷中夜賽舉行「Bollywood慶典」，令跑馬地賽事滿載印度風情。而入場人士可即場參加自拍遊戲，有機會贏取「馬場有禮」精美腕表一對。參加者只要按照Bollywood主題於現場拍下照片，上載至Instagram並標籤「#HappyWednesdayHK」，便有機會中獎。另外，穿上華麗衣飾的舞蹈員會在場表演節奏強勁的Bollywood Dance，令人猶如置身繽紛的印度電影場景，別具風情。

馬場浮世繪
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