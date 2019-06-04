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﻿馬場浮世繪——武豊安田阻及對手罰停賽

2019-06-04 列印
        剛周日在東京競馬場舉行的安田紀念賽，賽前普遍認為馬后「杏目」與質新惡馬「野田優驥」將有惡鬥，可是陣中發生事故，終令「杏目」後上不及跑第三，「野田優驥」更包尾。經研訊，競賽小組終裁定策騎大冷馬「火之呼喚」的武豊不小心策騎，因為其座騎自第十六檔出閘後即橫掃千軍，令排第十五檔的「野田優驥」和十四檔的「杏目」俱嚴重受阻要勒避，武豊被判罰停賽一天。

馬場浮世繪
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