﻿賽日數據——梁家俊捧場首選

上期五月八日的《賽日數據》又傳喜訊，重點推介馬「酷比哥」和「天賜寶」雙雙報捷之餘，焦點騎師陳嘉熙亦連場上名，再次證明本欄的數據分析好使好用，好易贏餐餸！



今期焦點騎師是梁家俊，全晚七匹座騎當中，第二場「向前看」、第五場「及時行樂」、第六場「蟲草之星」及第八場「逍遙自在」季內都曾由他拼入三甲，盡顯人馬合拍。特別要留意「蟲草之星」，此駒由上季起曾四次配梁家俊，合共奪得兩亞兩季，次次前列而回，上名率保持百分百，今次人馬重逢，強勁數據有望延續。



至於焦點練馬師，今次要留意方嘉柏，事關佢近期殺得性起，尤其是谷草賽事，近兩次都有頭馬進帳，看來決心趁季尾追落後。其中第八場「綠色有運」守尾門，可謂身負重任，查此駒最近三戰谷草得兩冠一亞，除了反映窄場性能特佳，亦可見狀態大熟大勇。其餘的「獎進」和「一拍即合」都路有專長，未許或忘！







文傑評語



方廄今次大部份戰馬均合跑谷草，「綠色有運」若撇開在兩場四歲馬賽落敗，演出根本甚準，今跑合適路程兼排靚檔，可坐位望贏。「一拍即合」初出即勝表現搶眼，但始終相隔一段長時間，目前狀態成疑，加上今場對手頗多，入位機會較大。







亨利評語



梁家俊近期搏殺手風轉順，五月份共勝出四場頭馬，成績算是突出，今次與多匹最佳拍檔重逢，鬥志不用懷疑，除了追捧WP或作馬膽看待，大家也可考慮投注其騎師王，隔晚開飛有二十倍，適合馬迷刀仔鋸大樹，隨時有意外驚喜！



馬場脈搏