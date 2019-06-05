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﻿翠絲過兩關——及時行樂事勝意

2019-06-05 列印
　　頭場長途賽的焦點落在轉倉初出的「扎西德勒」身上，然而隔夜見其賠率頗為側重，值博與否見仁見智，反而曾勝二千二百米的「事勝意」更有留意價值。

　　「事勝意」上次重回三班即能入位，班次有利已不用明言，加上又有路程勝績，計落更加抵博。黃皓楠季內首次策騎苗廄馬，但過去兩季二人合作都有馬贏，並非盲門組合，今回可放心捧場。

　　第五場「及時行樂」今季轉入石廄後一直未贏，令人懷疑實力是否見盡，不過上仗步速扯快後，終見真章贏馬而回，而且姿態極其輕鬆。今次同場對手中，「永益善」前段絕不會慢，加上排外檔的「火百合」及「活力勇士」都會上前，已確保會如上仗般有正常甚至偏快的步速出現，應合此駒發揮，有望再下一城。

珊翠絲
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