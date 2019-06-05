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﻿伊仁絮語——包裝時代早熟即拼

2019-06-05 列印
　　第二場「神速寶」一月中試閘後鼻孔流血，因而延至五月才復出，上仗跑千四喜見末段交出追勢，表現有板有眼。回看牠上季曾兩度在四班入位，今季跑谷草一千亦追入第三，可見現居五班甚着數。今配上最近手風大順的潘頓兼排四檔，對手未算強勁，大有爭勝機會。冷門可留意兩匹輕磅馬「易勝相吸」及「執到笑」。

　　第四場「包裝時代」初次上陣，但來港後四度試閘皆走勢純熟，今仗排位理想，同場幾匹實力馬卻排外檔，形勢對「包裝時代」頗為有利。除此之外，另一初出馬「精神威」也要留意，此駒在紐西蘭兩度試閘均前列而回，本身出自法國打吡大賽冠軍「忠誠漢子」，而母系亦具長力，待完全成熟後，增程跑中距離會有更大威力，但以最近晨課的走勢來看，今仗也有力一爭。

Ian
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