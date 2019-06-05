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﻿重點出擊——極速王今見真章

2019-06-05 列印
　　第七場三班千二米，「極速王」今季初上征途即跑同程，賽前未有在跑馬地試閘，但以首次跑窄場的表現而言，用喜出望外來形容實在貼切不過。該段牠雖然早段受惠快步速，但與頭馬「載譽歸來」只相差半馬位過終點，加上本身排大外檔起步，由此可見其谷草適應力甚佳。

　　從往績所見，「極速王」的跑法甚具彈性，惟陣上際遇無可能賽前得知，尤其最近兩仗，可用極之失運來形容。先講總場次627，當日的短途賽大利貼欄，此駒排中檔起步，早段步速超慢，就連久沉馬「赤水神駒」亦可捱入第四，當時牠全程在外疊不上不落，雙蝕之下負於頭馬四身位，誠是水準之作！

　　上仗「極速王」再戰同程亦際遇欠佳，直路取位時數度轉換跑線，更半條直路在內欄偏慢場地衝刺。今次只要際遇正常，必可見真章。

安西教練
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