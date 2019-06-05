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﻿勝在有方——清福持續反彈

2019-06-05 列印
　　「清福」前次作重心推介時重配郭能，於不利之內疊路段走勢平常，但再出換上杜美爾，沿途走不利之二疊，直路於稍不利之外疊路段也輕易衝過一步不蝕之「運才」，以及曾在同程得亞軍之「跳出世界」，且最後幾步點到即止，看來人馬甚合拍。之前已指出來港後跑得最好是上季在三班弱配吳嘉晉於此程得亞軍，根本屬最佳出路。如今留在四班，千二磅之大馬體重保持，且慣負重磅，季初負此磅位於田草千二強組段段快開也能得季軍，外地只跑兩仗，五歲自購馬開竅後料可持續反彈。

　　「肥仔」上季一再在三班跑得好，級數能力比前駒更高。季初發燒後連拼兩仗得殿軍後表現回落，但季尾復出漸跑起狀態，剛戰稍蝕位下能交出全場最快末段22秒65，重返四班抽好檔，冷也可博W。

方駿暉
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