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﻿馬場浮世繪——賀賢今季谷戰首度起孖

2019-06-06 列印
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　　賀賢上季埋單只贏二十W，但昨晚賽前已贏二十一W，成績大幅改善，而昨晚繼續發神威，憑「赤火神龍」及「神速寶」包辦第一口孖寶，季內首度在谷草梅開二度。

馬場浮世繪
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