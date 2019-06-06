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﻿馬場浮世繪——自由喜起擒貝力斯傷手

2019-06-06 列印
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　　昨晚第三場「自由喜」閘前起擒後退出，騎者貝力斯更被撞傷手部，並且由救護車送返場內，雖然他可自行落車，但為安全計仍到醫院檢查，餘下兩匹座騎自然全部易配。

馬場浮世繪
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