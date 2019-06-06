﻿潘頓四W續強勢

昨晚潘頓憑「神速寶」、「一拍即合」、「精神威」及「金鼓齊鳴」贏四W，另加兩席位置，順利成為騎師王。至於賀賢憑「赤火神龍」及「神速寶」起孖，方嘉柏憑「一拍即合」及「活影」梅開二度。而唯一盃賽的木球會錦標，則由史卓豐策騎蘇廄「錶之皇者」爆二十一倍冷W。



潘頓昨晚延續近期強勢，憑「神速寶」、「一拍即合」、「精神威」及「金鼓齊鳴」四喜臨門。其中「精神威」今仗一出即勝，練者羅富全指：「『精神威』出閘不算快，今仗排十一檔，賽前的確令我擔心，幸好潘頓在早段盡力推騎，結果成功前置，到轉彎時有馬拍住在此駒外側，我曾經再度擔心，但牠較有長力，因此能夠堅持到尾。潘頓是近期的大忙人，下仗會否繼續策騎仍有待商量。」



「金鼓齊鳴」練者沈集成則說：「『金鼓齊鳴』早前晨課流鼻血，休息了一輪，復出後兩戰都表現不差，跑來非常接近，雖然今仗排十一檔，幸好潘頓發揮出色，再者馬兒也有進步，結果成功取勝。」



至於「神速寶」練者賀賢和「一拍即合」練者方嘉柏，分別另贏「赤火神龍」及「活影」。賀賢賽後說：「『赤火神龍』是正宗長途均速馬，可是性能未盡適合香港，因此很難躋身高班，我一早部署牠出戰今次的長途賽，本來早段未能搶放，形勢相當不利，幸好莫雷拉逐步推進，直路率先出頭，並在終點前力拒來犯，人馬都表現出色。『神速寶』」今仗出閘後曾經要走三疊，但潘頓實在出色，很快已為馬兒找到遮擋，最終順利開齋。此駒質素不錯，如今落到第五班，能夠取勝十分合理，如果進度保持，回升第四班仍可一戰。」



方嘉柏就表示：「『一拍即合』上仗勝出後曾經受傷，幸好得到馬會獸醫全力協助，加上遣往環境極佳的從化馬場，讓其慢慢康復，今仗復出即發揮出水準，以佳勢取得連捷。我今季成績不及過往，當然有點失望，但仍會在港練馬多年，有信心在未來日子重上高峰。」



「『活影』上場谷戰意外落敗，而且賽後又受傷，需要長時間休養，如今可以康復並擊敗對手取勝，當然令人特別高興，同時亦感謝馬主有耐性。此駒質素當然良好，如果賽後狀態保持，季內將再跑一場，而千四至二千米均是射程範圍。」



另外，昨晚唯一盃賽的木球會錦標，則由「錶之皇者」奪得，建功的史卓豐透露：「『錶之皇者』來港後一直演出平平，但早前試谷閘走勢出色，顯然有進步，所以今仗雖然初跑谷草一哩，仍能擊敗對手取勝，日後再跑同程不難再贏。今季我的支持不及以往，但仍能交出與上季相若的成績，對此已感到滿意，希望收鑼前再添頭馬吧。」



記者：文傑、亨利