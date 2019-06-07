  • 2019年6月7日 星期五
  • 32º
  • 68%
熱門： 大媽辣身舞汽油彈餐牌端午節

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——貝力斯右手骨裂提早唞暑

2019-06-07 列印
　　貝力斯於剛周三快活谷賽事第三場開跑前，於閘內被馬匹拋下右手受傷，因而不適宜繼續作賽。貝力斯通知受薪董事小組，他的右手骨裂並已接受手術治療，因此在今季餘下時間將不能策騎出賽。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd