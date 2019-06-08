  • 2019年6月8日 星期六
  • 31º
  • 69%
熱門： 大媽辣身舞汽油彈餐牌端午節

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——燈胆精英可輕勝

2019-06-08 列印
　　「燈胆精英」外地初出能入Q，次仗即贏，而來港後上季次仗可在三班田草千四入位，確認不必熱身太多也可跑得好。上季尾可在三班田草千二以終極時速22秒2氣走其後贏馬之「順意寶」而跟超級馬「精算風暴」串Q，再出也可在谷草千二入位，一再交出三班中上級水準。今季初出因心律不正而在末段乏力。近兩仗於此程尚輸不遠。二月中轉投葉楚航馬房後，五月初戴眼罩由陳嘉熙試谷閘一放到底，總時間比二班馬「百勝龍」快半秒，亦比最近一出即勝四班之「精神威」快1.39秒，姿態同樣從容，人馬應合拍。新接手馬房似乎已找到養練竅門，於四班不用負重而遇對手奇弱，交出上季八成水準，已可像上季「僥倖」般轉廄即輕勝此程。

　　「紫雲星」上季在三班一再跑此程可於劣勢下得三、四名，證明尚可應付。最近谷草走外疊放不出也能跟實力指標「飛霸龍」衝近，如今回到四班，貼欄順放便有入Q機會。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd