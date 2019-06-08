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﻿翠絲過兩關——再享耆成人馬合拍

2019-06-08 列印
　　第九場「再享耆成」近兩仗俱跑第五，前次輸場地不利放，上回谷草更是陌生場地，仍能取得獎金，反映本身評分應尚有上升空間。之前此駒所奪的三冠一季全由楊明綸經手，誠是最佳組合；今回師三捷的千四米即重召贏馬拍檔，再捷可期。

　　尾場大眾焦點必落在「金鎗六十」身上，然而「牛角仔」的能力亦絕不能睇小。牠早前在三班贏馬，乃是壓倒上周勝出二班賽的「競技勇士」，賽事水準絕對夠高。今次排十二檔，加上因貝力斯受傷而改用黃皓楠，定會嚇怕不少人，但富貴險中求，有分頭就更加值博。

珊翠絲
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