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﻿伊仁絮語——盈多福形勢造就

2019-06-08 列印
　　第一場「燈胆精英」上季曾負於二班頭馬「精算風暴」，現居四班可說虎入羊群。早前轉投葉廄後三度試閘兩獲勝，反映近況不俗。今仗初戴眼罩，寄望早段不要落後太遠，由十磅仔陳嘉熙操刀，難得遇上一組近績平常的弱旅，有權橫掃。

　　第二場「盈多福」上季初試啼聲跑新馬賽千二米即入位，其後幾仗卻令人失望。看牠近期演出似乎重返正軌，特別是上仗氣管多血亦得第五，表現一點不差。此駒的前速頗為銳利，今場快馬不多，預料早段應可從第七檔順利切入內欄，有力打破悶局。

Ian
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