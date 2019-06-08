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﻿重點出擊——星運判官四班超級

2019-06-08 列印
　　剛周三方廄出馬五匹，埋門獲得兩冠兩亞，若非尾場「綠色有運」末段曾受干擾，潘頓經已奪得在港從騎第一千場頭馬了。以往屬四強之一的方嘉柏，近季被後浪紛紛趕上，幸好剛戰取得兩W，否則快將被擠出成績榜十大位置，而從方廄多匹上名馬都是公眾熱門，由此可見小方鬥志如虹，短期內宜密切留意此倉之馬。

　　第八場四班千四米。「星運判官」田草往績是十比零，今重遊舊地必嚇怕人，惟最近兩次角逐同程，其走勢卻有山雨欲來之感。尤其是總場次565，當日場地偏快，跑道模式傾向利前置，加上該賽步速超慢，形勢對後追馬極不利。此駒早段留守較後位置，結果以大冷身分追入第六，表現予人驚喜。事實上，此駒在季初曾勝三班賽事，今回降四班可謂佔盡優勢，以往曾試過負重磅贏馬，孭一三三磅不足為懼，坐位望贏之選！

安西教練
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