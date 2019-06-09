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﻿馬場浮世繪——杜美爾起孖破田草悶局

2019-06-09 列印
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　　杜美爾近期成績穩步上揚，似乎已適應香港的賽事節奏，昨日他更成功打開田草未勝的悶局，不但先憑呂廄「勝利風範」食頭胡，之後再憑沈廄「開心日子」捧盃而回，起個靚孖！另外值得一提的是，上周三尾場杜美爾已與呂健威攜手憑「幸福分享」贏馬，換言之騎練合作勝出跨日孖寶，明顯正處蜜月期。至於呂健威賽後則說：「『勝利風範』上仗遇變化地，可能不合發揮，但賽後復課其狀態繼續進步，今次除鼻箍也有幫助，季內應該會讓牠再上陣。」

馬場浮世繪
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