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﻿馬場浮世繪——潘頓一千W獲贈cap帽

2019-06-09 列印
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　　潘頓昨日憑「常感恩」奪得在港發展以來第一千W，是繼韋達之後另一能夠做到的騎師，而為隆重其事，馬會賽馬事務及執行總監利達賢特別現身凱旋門，為潘頓送上繡有Purton 1000字樣的cap帽，絕對獨一無二！

馬場浮世繪
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