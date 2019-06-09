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﻿馬場浮世繪——沈拿復出憑閃電王拼入Q

2019-06-09 列印
　　沈拿因傷休息了兩個多月，昨日總算復出上陣，雖然最終未能取得頭馬，不過「閃電王」在其胯下僅以頭位之微負於頭馬「開心日子」，純粹輸運而已，可見沈拿的狀態絕對無問題。

馬場浮世繪
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