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﻿馬場浮世繪——尾場巨額QPQ過關得手

2019-06-09 列印
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　　昨日賽事有多場熱門分子得手，在第九場派彩作實後，馬會即宣布尾場「金鎗六十」搭「牛角仔」的連贏及位置連贏均受巨額過關影響，而最終兩駒亦真的包辦連贏，有人滿載而歸！

馬場浮世繪
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