﻿莫雷拉起孖封王 杜美爾沈集成合作捧盃 大摩四W動力利害

昨日大摩憑「常感恩」、「利害了」、「帝勝之星」及「美麗動力」四W，其中「常感恩」及「帝勝之星」由潘頓建功，前駒是騎者在港第一千W。至於蔡約翰則憑「明駿之星」贏馬，鞍上人莫雷拉另贏葉廄「暴風俠」，起孖兼做騎師王。其餘杜美爾、沈集成、呂健威和何澤堯都梅開二度，前兩者憑「開心日子」奪得香港傷健策騎協會盃。



大摩昨日憑「常感恩」、「利害了」、「帝勝之星」及「美麗動力」，目前只落後蔡約翰五場頭馬，他賽後開心地說：「今日我能夠贏出四場頭馬，當然感到興奮，但蔡廄也有足夠的子彈，相信我們會拼到最後才能分勝負。『常感恩』過往曾因健康問題而進度受阻，幸好現時已經重回正軌，能夠連續兩場輕鬆取勝，當然令人相當高興，但始終牠有過傷患，部署上將小心翼翼，下仗會跑回歸日賽事的二班千二米，並將是其季內最後一戰，如果屆時有馬搶放，我們會守在前領馬之後競跑，希望最終繼續交出好成績，下季則進軍大賽。『利害了』由我的兒子佐治引入， 今仗走勢仍生硬，但依然可以擊敗對手取勝，看來應該具備良好質素，希望牠能夠繼續進步，不斷取得佳績。『帝勝之星』上仗出賽前曾施手術，矯正會厭被覆蓋的毛病，結果演出有進步，今仗更贏出在港首場頭馬，我要多謝馬房的獸醫，他居功至偉。『美麗動力』今仗全程走勢甚佳，賽後鞍上人田泰安匯報，此駒能夠進一步放鬆競跑，應該可以扳至千六米。」



此外，昨日沈集中成憑「盈多福」及「開心日子」起孖，後駒更捧走香港傷健策騎協會盃，練者賽後表示：「『開心日子』之前已在貝力斯胯下有好表現，可惜他今次休戰，所以改配杜美爾，幸好後者也發揮出色。此駒比較慢熱，必須多跑才上力，稍後會否再戰要視乎賽程如何。『盈多福』今仗一早守在三四位，史卓豐的發揮很出色，但因為要負重磅，所以贏得比較辛苦。這匹北半球馬要時間適應，目前總算穩定下來，相信仍會有進步，最重要是健康正常。」



另一方面，莫雷拉昨日憑「明駿之星」及「暴風俠」梅開二度，最終更成為騎師王，他為前駒取勝後表示：「今仗『明駿之星』起步不算順利，幸好很快便穩定走勢，守在前領馬後面的有利位置，末段再發力越過對手，演出較上場贏馬進步，至於未來部署如何，又或會否增程跑千四米，將交由練馬師蔡約翰決定。」



「暴風俠」練者葉楚航則說：「早前我曾邀請潘頓策騎『暴風俠』，但他表示答應了另一駒的聘約，結果該駒卻因傷患沒有報名，雖然潘頓之後重新索騎，可是當時我已落實由莫雷拉為『暴風俠』壓陣了，而他亦不負所託。」



記者：文傑、亨利