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﻿馬場浮世繪——Sir Winston奪貝蒙錦標

2019-06-10 列印
        美國三冠賽尾關賽事貝蒙錦標，於香港時間昨晨上演。這場在紐約貝蒙園馬場舉行的泥地二千四百米大戰，總獎金高達一千一百七十萬港元，今屆吸引超逾五萬六千名馬迷入場觀戰。三冠賽次關必利時錦標盟主War Of Will，是役被捧成次熱門，惟早段跟前而直路初段力弱，只跑尾二過終點。反而由練馬師祁斯訓練的Sir Winston，起步先守在後列，至轉彎時逐步上前，直路上再越過所有對手，終以一馬位之先壓倒大熱門馬Tacitus勝出。今仗乃Sir Winston年內首場頭馬，亦是服役以來首場一級賽勝仗。

馬場浮世繪
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