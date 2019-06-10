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﻿馬場浮世繪——黃志祥兩歲愛駒南非贏G3

2019-06-10 列印
        苗禮德為馬主黃志祥在南非購入的幾匹周歲馬，近日紛紛報捷。首先是Parterre於上周五在Fairview馬場輕易贏馬，翌日就有Armando在凱尼沃斯馬場贏出千二米三級賽Cape Of Good Hope Nursery，一躍而成為全國最佳兩歲馬之一，相信Armando運港服役只是遲早問題。

另一方面，由霍利時擁有的一匹兩歲新馬，上周四在瓦爾馬場一出即勝，賽後其練馬師郭克對該駒極高評價。霍利時就表示要視乎之後出賽表現，才決定會否割愛售予香港的馬主。

馬場浮世繪
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