﻿伊時論事——今季好戲在後頭

女皇盃過後，季尾賽事平淡如水。雖說大摩及羅富全都有心嘗試力爭做今季冠軍練馬師，但蔡約翰一直保持八、九場的領先距離，所以競爭程度不算太激烈！但隨着剛戰大摩四捷，今季冠軍練馬師之爭將變得緊湊。大摩現只落後蔡廄五場頭馬，而季內尚有九日賽事，原來好戲還在後頭。



大摩今季在泥賽出馬四十四次，合共得六冠一亞四季，泥賽成績屬中規中矩。但現階段要全力搶分，所以周三的全泥宴，摩廄亦布下強陣。正選馬中，「好吉利」及「二郎」都贏過泥賽；至於新勝馬「好運」雖初跑泥地，但牠曾試泥閘展現過好走勢，估計今次不會無的放矢。



至於蔡約翰方面，今次四匹正選馬亦有分量，估計仍有馬贏，同樣值得優先留意！



Ian