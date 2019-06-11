馬場浮世繪
馬場浮世繪——郭能第二場本來揀騎金碧科
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拘19人檢長矛 千警周三佈防 衝擊立會 警轟有預謀
昨晨立法會門外發生暴力衝突，警方拘捕十九名男女，登記三百五十八名涉非法集會人士的身份資料，並搜獲一批刀剪利器，連同立會職員檢獲一批自製長矛、電鑽等，警方判斷是一場有組織、有預謀的犯罪行動。針對立法會明...
2019-06-11
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分析指打稀土牌不現實 中美首五月貿易額大跌一成
中美貿易戰持續升溫，據中國海關總署的數據顯示，兩國於今年首五個月的貿易總額按年大跌近一成，期間中國自美國進口金額按年大跌近百分之二十六，中國貿易順差顯著擴大。另外，中國五月稀土出口量的環比亦下降超過一成半，但有分析指，中國即使向美國打出稀土牌亦不會取得最終勝利。 中國海關總署昨日公佈，今年的頭五個月，中國貨物貿易進出口總值十二點一萬億元人民幣，按年增長百分之四點一，貿易順差八千九百億人民幣，擴大接近五成，期內中美貿易總值為一點四二萬億，下跌接近百分之十。 根據美國富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）的研究人員指，禁令將讓使用...
2019-06-11
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估計惠及逾三百萬人 約翰遜承諾上台後大減稅
英國的相位爭奪戰中昨日正式拉開序幕，而被視為大熱門的前外相約翰遜周日表示，如果由他接替文翠珊上台出任首相，他會推行稅務改革，削減商業稅項及減輕一些受薪階層的稅務負擔。約翰遜的減稅言論一出，他的選情更為有利。 前外相約翰遜在《每日電訊報》撰寫的專欄中，概述他的進取減稅大計。他承諾，如果由他出任首相，會把入息稅第三層稅階中需繳付百分之四十稅率的最低收入，由目前的五萬英鎊提高至八萬英鎊，估計會有超過三百萬人受惠。 在英國現行入息稅稅制下，每名納稅人享有一萬二千五百英鎊免稅額。每年收入一萬二千五百零一鎊至五萬鎊的人士，需繳交百分二十入息稅；年入五萬零一鎊至十五萬鎊的人士稅率為百分之...
2019-06-11
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換樓客頻睇盤 西貢豪宅紛錄減價成交個案
近期，西貢區連錄多宗洋房買賣，如有外區換樓客睇樓兩周，最終睇中指標豪宅匡湖居連大花園及船位洋房，作人價約3380萬。另位於白沙灣的溱喬有洋房減價300萬，以市價2200萬易手，現時，市場少於5座洋房放...
2019-06-11
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美墨達協議停徵稅 憧憬減息 杜指升78點
美國與墨西哥達成貿易協議，暫停向該國加徵關稅，以及非農就業數據疲弱，令市場預期美國聯儲局減息機會增加。美國財長努欽指如中美談判有進展，可能放寬對華為限制，市場認為是利好中美貿易談判訊息，支持美股造好。...
2019-06-11
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又做奪冠閒角 C朗一樣囂
葡萄牙於周日歐洲國家聯賽決賽主場1:0小勝荷蘭，繼一六年歐洲國家盃後再捧走大賽冠軍。不過，陣中王牌C朗拿度繼一六年決賽早段受傷退下火線後，今仗也全場表現平平，幸而葡軍有翼鋒貝拿度施華為球隊鋪橋搭路，加上主帥費蘭度山度士戰術得宜，C朗才可搭「順風車」贏得在國家隊第二個大賽錦標。 C朗拿度在歐國聯四強大演帽子戲法，率葡萄牙3:1輕取瑞士，但他今仗全場僅三射一中，還五次失丟控球權。葡軍最終靠貝拿度施華下半場妙傳予鋒將干卡路古亞迪斯一箭定江山，在自家球迷面前捧走首屆歐國聯冠軍。 「獎盃證明一切」 每逢為葡萄牙征戰決賽，C朗演出也乏善可陳。他在○四年歐國盃決賽時，受制於希臘防...
2019-06-11
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高鐵輕旅行 廣州食買玩
因高鐵開通，現時從香港西九龍站出發到廣州南站，車程只需約一小時，加上廣州地鐵網絡四通八達，港人周末到此輕旅行變得更簡單。時間充裕的話，不妨轉一程車往番禺新開幕的祈福繽紛世界，食買玩樣樣齊，舉家度周末無...
2019-06-11
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有初戀Feel 陪未婚夫剪頭髮 待嫁梁靖琪嘴角含春
36歲梁靖琪（Toby）年初在訪問中狂讚細自己8年嘅圈外靚仔男友Jon Sze（施雋賢）心地好，細心又浪漫更直認有再婚計劃，話口未完已被爆入紙排期結婚。日前傍晚，全身黑嘅Toby陪住亦係全身黑嘅未婚夫...
2019-06-11
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金融High Tea——油股勁彈要走位
國家主席習近平一句美國總統特朗普係朋友，加上美國押後向中國貨物加徵關稅，令港股長假後出現追落後兼夾淡倉，恒指收報27578點，飆升613點，在高位收市逼淡友打靶。國企指數收報10526點，上揚192點，成交金額919億元。 領展港鐵向上破位 受惠股份主要有兩類，一係跌幅大的股份好似濠賭股同三桶油；另一類係受惠減息的收息股，如陸羽仁提過的房託股好似領展（823）破頂高見98.5元，收升1.5%，報98.3元。港鐵（066）破頂見48.7元後回落，收報48.45元，升0.3%。由於美國有短炒減息情緒，加上月頭大戶傾向讓市況自由飛翔一段，不排除指數會炒一波反彈。 中美稍吹暖風，焦...
2019-06-11
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潘頓平常心挑戰紀錄
潘頓上周六夥拍「常感恩」贏得其在港的第一千場頭馬後，目前圈中熱話是他能否在餘下九個賽馬日中多贏二十五場頭馬，以一百七十一場頭馬打破由莫雷拉創下的騎師單季贏馬紀錄。潘頓坦言自己目標只是贏馬而非破紀錄，但陣上定必全力以赴。明晚田泥夜賽，他認為以「二郎」和「鴻圖福星」的機會最好。 「二郎」上仗在田草千四米連捷後，大摩揚言將安排出戰今次的三班泥地一六五○米，果然所言非虛，潘頓分析機會則說︰「『二郎』日趨成熟，陣上逐漸懂得放鬆競跑，成績自然隨之進步。最近兩場勝仗，牠贏來都有餘未盡，今仗升班回師前仗勝程，雖然對手較當時強得多，但牠負磅亦驟減十二磅，而且狀態仍勇，只希望牠臨場能再次克服排...
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