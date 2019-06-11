  • 2019年6月11日 星期二
  • 28º
  • 91%
熱門： 反修例遊行陳淑莊逃犯條例黃家駒搶劫

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——郭能第二場本來揀騎金碧科

2019-06-11 列印
　　明晚沙田八場泥地賽事，鄭俊偉出馬十一匹之多，擺明想盡快多贏一W以達馬會的及格要求。其中第二場四班一六五○米，鄭廄兵分兩路派「紅褲日」和「金碧科」出賽，據悉早前策「駿王」助鄭俊偉贏得第十五W的郭能，原先是卜定策騎「金碧科」出賽，可是當配磅表公布後，因無處四班下游的馬匹報名，令評六十分的班頂馬「紅褲日」只須配一二九磅上陣，也令「金碧科」只配一一九磅，於是令郭能未能造磅策「金碧科」出賽，於是他只好轉為「紅褲日」效力。至於郭能是否能錯有着，策「紅褲日」為鄭俊偉再建一功，有待分曉，上周六則已先過檔操馬，為今仗做足準備。至於「金碧科」換由史卓豐操刀，人馬合作曾經入Q，合拍無疑問。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd